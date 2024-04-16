Шалена мотивація перед боєм з Хейні: Раян Гарсія зробив пропозицію актрисі фільмів для дорослих
Джерело:Раян Гарсія
Американський боксер Раян Гарсія на початку року втретє став батьком. Проте на досягнутому скандальний спортсмен вирішив не зупинятися.
20 квітня Раян Гарсія проведе бій проти чемпіона WBC Девіна Хейні. Напередодні важливого поєдинку "Король Раян" повідомив про зміни в особистому житті.
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Гарсія освідчився порноактрисі
25-річний боксер зробив пропозицію одружитися австралійській порноактрисі Саванні Бонд. Він опублікував відео на своїй сторінці у твітері, в якому повідомив щасливу новину.
"Вона сказала так. Я такий щасливий і вмотивований перед своїм боєм", – підписав відео Раян Гарсія.
Гарсія освідчився коханій: дивіться відео
Зазначимо, що перед цим Гарсія повідомив, що Саванна Бонд вагітна.
Фотографії нової дружини Раяна Гарсії / інстаграм Саванни Бонд
Особисте життя Раяна Гарсії
- Раян Гарсія завжди перебуває у центрі уваги своїх шанувальників, які слідкують за його бурхливим життям.
- Раніше боксер зустрічався з Катериной Гамес. У березні 2019 року у пари народилася донька Райлі.
- Наступною дівчиною Гарсії стала відома модель Андреа Селіна, з якою він одружився. У 2020 році вона народила доньку Беллу.
- У січні 2024 року Раян оголосив про народження сина. Однак в той же день боксер повідомив про остаточне розлучення з Андреа. Він висловив готовність фінансово підтримувати дітей.
- Щодо Саванни Бонд, то їй 33 роки. За свою кар'єру вона знялася у 100 фільмах для дорослих.