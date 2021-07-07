Це було б для мене великою честю, – екстренер збірної України хоче очолити команду Росії

Колишній асистент Сергія Реброва в київському Динамо і Андрія Шевченка в збірній України Рауль Ріанчо заявив про своє бажання попрацювати з національною командою Росії з футболу.

Нині збірну Росії очолює Станіслав Черчесов, з яким команда не змогла вийти в плей-офф фінальної частини Євро-2020, через що фахівець незабаром може бути відправлений у відставку.

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"Це було б для мене великою честю очолити збірну Росії. В Росії великий потенціал, з таким проєктом дуже легко домогтися результату. У Динамо Київ ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз же українська команда формується гравцями Динамо, яких ми підготували. Це буде ставкою на результат для Росії", – сказав Ріанчо.

Збірна Росії на чемпіонаті Європи-2020 зайняла останнє місце в групі В. Команда Станіслава Черчесова програла Бельгії (0:3) і Данії (1:4), здобувши одну перемогу над Фінляндією (1:0).

Що відомо про Ріанчо

Останнім місцем роботи Рауля Ріанчо був московський Спартак, де він у 2018 році спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім нетривалий час керував командою на правах виконуючого обов'язки головного тренера.