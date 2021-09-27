Расистський скандал в українському хокеї: президент Міжнародної федерації пообіцяв покарання

Український хокеїст Андрій Денискін потрапив у расистський скандал через свою недолугу поведінку під час матчу. Тепер йому загрожує покарання зі сторони Міжнародної федерації хокею.

Під час матчу між Кременчуком та Донбасом Андрій Денискін дозволив собі образливі жести в бік темношкірого хокеїста Джайлена Смерека. За свою поведінку гравець отримав дисциплінарний штраф та був вилучений з майданчика до кінця гри.

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В Українській хокейній лізі заявили, що відкрили дисциплінарне провадження.

Але покарання для гравця може надійти і зі сторони Міжнародної федерації хокею. На цей скандал відреагував новообраний президент федерації Люк Тардіф.

"Міжнародна федерація хокею рішуче засуджує дії Андрія Денискіна. Немає місця для такого явно расистського та неспортивного жесту у нашому спорті та суспільстві. Це прямий напад на ідеали та цінності нашої гри, і ми забезпечимо проведення всіх необхідних розслідувань щодо порушення етики, щоб забезпечити належне покарання за цю поведінку", – йдеться в заяві Люка Тардіфа.

Сам Денискін після матчу вибачився за свій вчинок перед Джейленом Смереком.

Расистські жести Денискіна