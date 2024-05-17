"Мене спровокували": гравець збірної України про расистський скандал

Український футболіст Данило Ігнатенко вляпався у скандал через темношкірого гравця. Пiвзахисник Бордо особисто прокоментував звинувачення.

34-річний захисник Дюнкерка Аліун Ба звинуватив українського футболіста в неприйнятній поведінці стосовно темношкірих. Цей інцидент стався на полі під час гри двох команд Бордо та Дюнкерком.

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Непристойна гра

На 60-й хвилині разом із капітаном Дюнкерка Ба поскаржився арбітру на Ігнатенка, та звинуватив українця в расизмі висловом "black pussy", та пообіцяв притягнути кривдника до відповідальності.

Після інциденту Ігнатенко, який потрапив у гучний скандал, спростував звинувачення свого суперника.

Вiн заявив, що його виправдали, бо не було жодних висловлювань у бік гравця,i все це було інсценування.

І після гри він сказав, що я расист. Для чого він це зробив і придумав все, я не розумію. Справа закрита і я не винний,

– завив Ігнатенко.

Результати у справі Данила Ігнатенко будуть відомі 16 травня.

У поточному сезоні Ігнатенко провів 33 матчі, забив два голи і віддав два асисти. Нинішній клуб українця продовжує свої виступи у Лiзi 2 Франції. У цьому сезонi-2023/2024 Бордо посiдає 13-те мiсце, набравши 47 балiв у 37 турах.

Свiй наступний матч Бордо проведе 17 травня. Початок зустрiчi проти По о 21:45 за київським часом.