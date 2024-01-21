Буде серйозне покарання: реакція ФІФА на расистські скандали ігрового дня в Англії та Італії

У суботу, 20 січня, на футбольних стадіонах сталося 2 гучні скандали через расову дискримінацію. Ганебні події відбулися в Шеффілді й Удіне.

Жертвами образ з боку вболівальників на трибунах стали гравець англійського Ковентрі Кейсі Палмер, а також воротар Мілана Майк Меньян. Обидва вони зверталися до рефері через ганебну поведінку фанатів, а останній навіть залишив поле разом із командою.

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Інфантіно запропонував посилення санкцій

На такі неприємні події відреагувала ФІФА. Президент організації Джанні Інфантіно висловив свою повну підтримку постраждалим футболістам та заявив, що події, які відбулися в Удіне та Шеффілді є абсолютно огидними та неприйнятними.

Він закликав усі відповідні зацікавлені сторони вжити заходів, починаючи з освіти в школах, щоб майбутні покоління зрозуміли, що це не частина футболу чи суспільства. А також запропонував посилити санкції щодо расистів та клубів, фанати яких дозволяють собі принижувати інших через расові відмінності.

Окрім триетапного процесу (матч зупинений, матч повторно зупинений, матч перерваний), ми повинні запровадити автоматичну поразку для команди, чиї вболівальники вчинили расизм і спричинили припинення матчу, а також заборону відвідування стадіонів у всьому світі та кримінальні звинувачення для расистів.

ФІФА та футбол демонструють повну солідарність з жертвами расизму та будь-якої форми дискримінації. Раз і назавжди: Ні расизму! Ні будь-яким формам дискримінації", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що ще однією постійною жертвою расової дискримінації є зірка Реала Вінісіус Жуніор. Він постійно підіймає цю тему та з червня 2023 року очолює комітет ФІФА по боротьбі з расизмом.