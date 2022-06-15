Раніше його відсіяли: екснападник збірної назвав ім'я футболіста, якого бракувало у грі України

Євген Селезньов висловив свою думку щодо складу збірної України. Форвард Минаю вважає, що Віталій Буяльський не був зайвим у національній команді.

Селезньов: У збірній України не можна виділити одного лідера

На думку ексфорварда збірної України Євгена Селезньова, у головній команді країни складно виділити одного лідера. Футболіст Минаю назвав одразу декілька імен, майже усі з них виступають у закордонних чемпіонатах.

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У збірній України не можна виділити одного лідера. Є команда та колектив. Ярмоленко можна назвати лідером. Він доводить це у роздягальні та на полі. Є Маліновський, Зінченко, Яремчук, Забарний. Думаю, атмосфера у команді на найвищому рівні,

– відповів Селезньов.

"Буяльський заслуговував на місце у збірній"

Євген додав, що Віталій Буяльський повинен був отримати місце у збірній України на матчі відбору на ЧС-2022 та Ліги націй. Динамівець своєю грою та самовіддачею заслужив бути у національній команді. На думку Селезньова, півзахисник би допоміг команді у тій же грі проти Уельсу у якому українці мінімально програли та пролетіли повз Мундіаль.

Не мені судити про склад, але я вважаю, що Буяльський заслуговував на місце у збірній. Він би допоміг команді у цих поєдинках, зокрема, і з Уельсом,

– зазначив Євген.

Нагадаємо, що Буяльський отримав виклик у збірну України, яка у Словенії готувалась до ряду офіційних матчів. Однак Віталій потрапив у список тих, хто був відсіяний від команди перед цими зустрічами. Разом із ним розташування національної команди покинули Денис Гармаш, Сергій Булеца, Артем Бєсєдін та Юхим Конопля.

. У сезоні-2021/2022 Буяльський відіграв за Динамо 22 матчі, у яких забив аж 9 голів та зробив 2 асисти.