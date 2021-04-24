На ралі в Австралії померли 3 людини за два дні

В Австралії під час ралі "Тарга Тасманія" сталися дві аварії, які забрали життя трьох людей. Смертельні аварії сталися протягом двох днів.

Четверта смертельна аварія за 26-річну історію перегонів

У п'ятницю, 23 квітня, в австралійському ралі у фатальну аварію потрапив 68-річний гонщик Шейн Невін. Його штурман отримав травми.

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У суботу, 24 квітня, організатори ралі "Тарга Тасманія" повідомили про другу трагедію за останній час.

Аварія сталася об 11:45 за місцевим часом. У результаті інциденту загинули пілот і штурман. Наразі імена загиблих не називаються.

Поліція Тасманії підтвердила інформацію, що в суботній аварії загинули дві людини.

Суботній випадок став четвертою смертельною аварією за 26-річну історію перегонів.

"Тарга Тасманія" – це ралійний захід, започаткований на гудронованому шосе, яке щорічно проводиться в острівному штаті Тасманія з 1992 року.