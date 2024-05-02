Відомий тренер, який їздив на заробітки в Росію, відмовився очолити Баварію

Баварія продовжує пошуки спеціаліста на заміну Томасу Тухелю, для якого цей сезон стане останнім в Мюнхені. Один із головних фаворитів клуба вже відповів їм відмовою.

Цього літа Баварія залишиться без головного тренера. Мюнхенці попрощаються з Томасом Тухелем, який провалив цей сезон у всіх внутрішніх турнірах.

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Баварії відмовили

Команда вперше за 12 років не стала чемпіоном, а з Кубка та Суперкубка вилетіла після ганебних поразок від Саарбрюкена та Лейпцига. Тим часом, клуб вже почав пошук нового тренера.

Одним із головних фаворитів на цю посаду вважався Ральф Рангнік. 65-річний австрієць нині очолює свою національну збірну і влітку мав всі шанси перебратися на "Альянц Арену".

Баварія пропонувала Рангніку контракт до 2027 року та контроль над трансферами клубу. Втім, як повідомляють німецькі ЗМІ, Ральф відмовився від пропозиції мюнхенців. Спеціаліст бажає продовжити кар'єру у збірній Австрії.

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Хто такий Ральф Рангнік

Відзначимо, що Ральф має великий досвід роботи у Бундеслізі. Коуч керував Штутгартом, Ганновером, Шальке, Хоффенхаймом та Лейпцигом. Разом із гельзенкірхенцями Рангнік вигравав Кубок, Суперкубок та Кубок ліги Німеччини.

Втім у 2021 році спеціаліст розчарував працевлаштуванням у московському Локомотиві спортивним директором. У Росії він пробув кілька місяців і у листопаді того ж року став виконуючим обов'язки тренера Манчестер Юнайтед.

Збірну Австрії Рангнік очолює з травня 2022 року та виграв з нею 13 з 21-го матчу. Ральф успішно пройшов кваліфікацію на Євро-2024 і зіграє там в групі з Францією, Польщею та Нідерландами.