Ракіцький "виплив" у Металісті: він покинув Росію після нападу на Україну
28 березня 2022 , 14:56Читать новость на русском
Джерело:ФК Металіст
Ярослав Ракіцький перебуває у пошуках нового клубу. Український захисник підтримує форму у харківському Металісті.
Тренується у харківському клубі
32-річний український захисник зіграв за харківський клуб у товариському матчі проти Істанбулу. Саме ця турецька команда цікавилась Ярославою Ракіцьким.
До теми Ракіцький близький до того, щоб перейти у новий клуб
Футболіст вийшов на футбольне поле у другому таймі та допоміг Металісту здобути перемогу з рахунком 2:1. Усі голи були забиті у другій частині матчу. За харків'ян дублем відзначився Руслан Фомін.
Нагадаємо, що Ракіцький негайно розірвав контракт із російським Зенітом після того, як Росія 24 лютого напала на Україну. Наразі футболіст перебуває без клубу.
Кар'єра Ярослава Ракіцького
- Ярослав Ракіцький – вихованець донецького Шахтаря, який у 2019 році перейшов у російський Зеніт.
- До 2 березня 2022-го грав у країні-агресора.
- У сезоні-2021/2022 провів 23 матчі, у яких забив 2 голи та зробив 6 асистів.