Ракіцький "виплив" у Металісті: він покинув Росію після нападу на Україну

Ярослав Ракіцький перебуває у пошуках нового клубу. Український захисник підтримує форму у харківському Металісті.

Тренується у харківському клубі

32-річний український захисник зіграв за харківський клуб у товариському матчі проти Істанбулу. Саме ця турецька команда цікавилась Ярославою Ракіцьким.

До теми Ракіцький близький до того, щоб перейти у новий клуб

Футболіст вийшов на футбольне поле у другому таймі та допоміг Металісту здобути перемогу з рахунком 2:1. Усі голи були забиті у другій частині матчу. За харків'ян дублем відзначився Руслан Фомін.

Нагадаємо, що Ракіцький негайно розірвав контракт із російським Зенітом після того, як Росія 24 лютого напала на Україну. Наразі футболіст перебуває без клубу.

Кар'єра Ярослава Ракіцького