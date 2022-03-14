Ракіцький близький до того, щоб перейти у новий клуб
14 березня 2022 , 21:36Читать новость на русском
Джерело:Hurriyet
Центральний захисник Ярослав Ракіцький, який два тижні тому розірвав контракт із російським Зенітом, близький до того, щоб знайти новий клуб у кар'єрі.
Після вторгнення військ РФ в Україну, Ярослав Ракіцький вирішив залишити Зеніт. Також центрбек кілька разів висловив підтримку Україні.
До слова Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні, – прозріння Ракіцького
Наразі українець перебуває у Стамбулі та веде переговори про приєднання до Істанбул Башакшехіра.
Очікується, що про угоду сторонам вдасться домовитись у найближчому майбутньому, після чого Ракіцький буде офіційно представлений новачком чемпіона Туреччини-2019/20.
Що відомо про Ракіцького в Зеніті
- Ярослав Ракіцький виступає за Зеніт з 28 січня 2019 року. У складі клубу він провів 108 ігор, у яких забив 7 м'ячів.
- З петербурзькою командою він тричі вигравав чемпіонат Росії, один раз перемагав у Кубку країни, і ще двічі виборював Суперкубок.