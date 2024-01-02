Фанатка Світоліної стежила за звитягою тенісистки, попри жахливий обстріл України: реакція Еліни

Українці пережили черговий терористичний обстріл з боку Росії. 2 січня 2024 року ворог здійснив чи не найбільшу атаку на Київ та на багатостраждальний, але незламний Харків.

Росія атакувала Україну ракетами різного типу, в тому числі й "Кинджалами". Ворог кошмарив український народ із повітря декілька годин поспіль, і так триває ще з 31 грудня 2023 року. Майже усі ракети, які летіли в інші області, розвертались та летіли у столицю України. Це був один із наймасштабніших обстрілів Києва, який не лише забрав життя мирних людей, а й жахливо зруйнував інфраструктуру.

До теми Переможно розпочала 2024-й рік: Світоліна вибила експершу ракетку світу з турніру в Окленді

В Україні стежать за грою Світоліної навіть під час обстрілів

Не менше постраждав Харків, якому дістається мало не щодня.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на ранковий обстріл та назвав цифри загиблих та поранених. На жаль, терористи забрали життя вже точно чотирьох людей, ще 92 – постраждали від обстрілів. Але це ще точно не фінальні цифри. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Однак навіть такі жахливі ракетні удари не зламають український народ, який вже показав усю свою силу на усю планету.

У момент моторошного обстрілу в інстаграмі Ukrainian Tennis з'явилась публікація із коментарем однієї з прихильниць тенісу, яка навіть під час ракетного удару не забула про матч першої ракетки України Еліни Світоліної.

2 січня бронзова призерка Олімпіади-2020 зіграла проти Каролін Возняцкі в 1/16 фіналу турніру WTA 250 в Окленді, що у Новій Зеландії. Світоліна здобула перемогу у двох сетах над суперницею з Данії.

Уболівальниця Еліни стежила за цією грою із ванної кімнати, де разом із дітьми переховувалась під час ворожого обстрілу.

От би Еліна Світоліна бачила картину: я сиджу у ванній із дітьми в темряві, за вікном шарашить ракетами і тільки чуєш бабахи, але поки малі сплять, дивлюсь теніс і радію за Еліну,

– написала фанатка української тенісистки.



За грою Світоліної стежать навіть під час обстрілів в Україні / Скриншот із Ukrainian Tennis

Якою була реакція Світоліної

Світоліна ледь не одразу після матчу репостнула цей пост собі на сторінку в інстаграмі, додавши розчулені смайлики. Це неабияк надихне та додасть сил Еліні перед наступним матчем турніру.

Нагадаємо, що Харків – не чуже для тенісистки місто. У 2007-му році сім'я Еліни переїхала із Одеси до першої столиці України.



Реакція Світоліної / Скриншот з інстаграму Еліни

В 1/8 фіналу WTA 250 в Окленді Світоліна зіграє проти британки Емми Радукану. Їх зустріч відбудеться ввечері 2 січня (орієнтовно 23:00 за київським часом).