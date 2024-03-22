"Цю нечисть потрібно знищувати": реакція Підручного на варварські обстріли Росії по Україні

Російська армія в ніч на 22 березня завдала наймасовішої атаки по енергосистемі України. Внаслідок руйнувань критичної інфраструктурі тисячі людей залишилися без світла.

Російські окупанти цілеспрямовано вдарили балістикою по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Значних руйнувань зазнала Дніпровська ГЕС, куди було два прямих влучання.

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Підручний: Українці забули значення слів "безпечна ніч"

Через значні пошкодження перебої з електрикою були у Харківській, Одеській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

На варварську атаку росіян відреагував капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний. Він опублікував красномовні кадри з наслідками жахливого обстрілу, а також закликав мобілізуватися навколо допомоги ЗСУ. Дмитро опублікував реквізити збору для наших воїнів.

Світе, у вас була безпечна ніч? Українці забули значення слів "безпечна ніч". Це найбільша ракетна атака на енергосистему України. Цю нечисть треба знищувати,

– написав Підручний.

Реакція Підручного на масований обстріл / скриншот

Підручний закликав підтримати збір для ЗСУ / скриншот

Зазначимо, що наразі найскладніша ситуація в Харкові. В результаті масованого обстрілу місто було повністю знеструмлене. Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряну тривогу здійснюється гучномовцями.