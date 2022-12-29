"Мерзотний народ, гірший за фашистів": ексгравець збірної України – про ракетні атаки 29 грудня

Відомий футболіст та волонтер Роман Зозуля вкотре висловив свою лють по відношенню до російських окупантів. Вихованець Динамо відзначив прекрасну роботу української ППО.

Українські спортсмени масово згуртувались навколо допомоги Україні одразу після початку повномасштабної війни. Хтось відправився на фронт захищати рідну землю від окупантів, інші надають гуманітарну та фінансову допомогу.

До теми Масована ракетна атака 29 грудня: скільки людей постраждали

Активно підтримує Батьківщину і ексфутболіст збірної України Роман Зозуля. Нападник Райо Махадаонда постійно збирає кошти для бійців ЗСУ та регулярно постить свої думки про війну в соцмережах.

Так, Роман висловив своє ставлення до російських загарбників після масованої ракетної та дронової атаки 29 грудня. Вихованець Динамо порівняв росіян із фашистами.

Руснявий карлик хоче залишити Україну на свята без світла, води та опалення. Мерзотний народ, який гірший за фашистів. Вони не знають, що таке правила війни, тому діють проти цивільних та інфраструктури. Але навіть при тому, що в нас більшість ППО ще радянських часів, наші захисники демонструють високу професійність. Віримо у ППО та Залужного,

– написав Зозуля на своєму каналі в телеграмі.

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Відзначимо, що 29 грудня Росія вдалася до нової масованої атаки по території України. Від ракетних та дронових ударів постраждали більшість областей України, в тому числі і Київ.

Що відомо про атаки 29 грудня: