"Росія вбила мою однокласницю": Гераскевич повідомив про особисту втрату під час обстрілу Києва

Російська ракетна атака по Києву 8 липня забрала життя 38 цивільних людей. Під час масованого обстрілу загинула однокласниця українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

8 липня 2024 року російська армія завдала масованого ракетного удару по Києву. Смертоносні ракети зруйнували два медичні заклади столиці та житлові будинки столиці України.

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Росія забрала ще одне молоде життя

У Дніпровському районі Києва російські терористи влучили в медичний центр "Адоніс". Дворазовий учасник Олімпійських ігор Владислав Гераскевич повідомив, що внаслідок удару загинула його однокласниця Єлизавета Вербовецька. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"росія вбила мою однокласницю. 25-річна Єлизавета Вербовецька, людина, з якою ми сиділи за однією партою в шкільні роки, загинула від російської ракети в клініці "Адоніс" під час масованого обстрілу Києва 8 липня. В момент удару вона знаходилась в коридорі приймального приміщення на 4 поверсі.

Немає слів, щоб описати біль від втрати такої яскравої дівчини, як Єлизавета. Всі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої ​​втрати.

Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля. Я ненавиджу росію. Співчуття родині та усім близьким. Спочивай з миром…", – написав Гераскевич.

Раніше ми повідомляли, що жертвою російського обстрілу Києва став 10-річний спортсмен Максим Симанюк. Вихованець столичного клубу "Чемпіон" загинув разом зі своєю мамою та сестрою у власному будинку.