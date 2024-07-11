"Росія вбила мою однокласницю": Гераскевич повідомив про особисту втрату під час обстрілу Києва
Джерело:Фейсбук Владислава Гераскевича
Російська ракетна атака по Києву 8 липня забрала життя 38 цивільних людей. Під час масованого обстрілу загинула однокласниця українського скелетоніста Владислава Гераскевича.
8 липня 2024 року російська армія завдала масованого ракетного удару по Києву. Смертоносні ракети зруйнували два медичні заклади столиці та житлові будинки столиці України.
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Росія забрала ще одне молоде життя
У Дніпровському районі Києва російські терористи влучили в медичний центр "Адоніс". Дворазовий учасник Олімпійських ігор Владислав Гераскевич повідомив, що внаслідок удару загинула його однокласниця Єлизавета Вербовецька. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
"росія вбила мою однокласницю. 25-річна Єлизавета Вербовецька, людина, з якою ми сиділи за однією партою в шкільні роки, загинула від російської ракети в клініці "Адоніс" під час масованого обстрілу Києва 8 липня. В момент удару вона знаходилась в коридорі приймального приміщення на 4 поверсі.
Немає слів, щоб описати біль від втрати такої яскравої дівчини, як Єлизавета. Всі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої втрати.
Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля. Я ненавиджу росію. Співчуття родині та усім близьким. Спочивай з миром…", – написав Гераскевич.
Раніше ми повідомляли, що жертвою російського обстрілу Києва став 10-річний спортсмен Максим Симанюк. Вихованець столичного клубу "Чемпіон" загинув разом зі своєю мамою та сестрою у власному будинку.