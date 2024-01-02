Немає святкового настрою, – легкоатлетка Рижикова відреагувала на обстріл Києва

Російська армія продовжує атакувати цивільне населення України. Сьогодні, 2 січня, окупанти завдали потужного ракетного обстрілу по Києву.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова відреагувала на обстріли Києва російськими військовими військами. Вона зазначила, що наразі не до святкувань.

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Легкоатлетка відреагувала на атаку Росії по Києву

"Свята в Україні проходять так. Немає святкового настрою, одне бажання: щоб всі залишилися живими", – написала Рижикова та опублікувала відео та світлину з влучанням у житлові будинки в Києві.

Що відомо про ракетну атаку Росії