Постраждав не тільки холодильник: гравець Барселони отримав дотепну травму

26 лютого 2023, 17:58
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Джерело:

Mundo Deportivo

Футболіст іспанської Барселони підставив свою команду, отримавши курйозну травму. Гравець європейського гранда не впорався з негативними емоціями.

На матч 22-го туру Ла Ліги, в якому Барселона зійшлась з Кадісом, у заявці каталонців був відсутній бразильський гравець Рафінья. Футболіст "синьо-гранатових" не отримав відпочинок, як могло здатися, а був відсутній через свою дурість.

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Потрібно контролювати емоції

Під час першого матчу Барселони у 1/16 фіналу Ліги Європи проти Манчестера Юнайтед (2:2) Рафінья був замінений під кінець другого тайму на Феррана Торреса. Бразильському футболісту дуже не сподобалась така ініціатива тренера каталонців. Розлючений Рафінья покинув поле та відразу ногою люто копнув холодильник з напоями. Також футболіст декілька разів вдарив кулаками по сидінню. Після цього Рафінья відчув дискомфорт у коліні, що і завадило йому взяти участь у поєдинку проти Кадіса.

Кар'єра бразильського футболіста

  • Рафінья розпочав свій футбольний шлях у Португалії. Гравець встиг зіграти за місцеві Віторію та Спортінг. Пізніше бразилець захищав кольори французького Ренна та англійського Лідса.
  • Саме у стані "павичів" Рафіньї вдалось себе зарекомендувати. Каталонський колектив викупив бразильця у Лідса за 58 мільйонів євро.
  • Також Рафінья встиг зіграти за збірну Бразилії 16 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами.
  • У поточному сезоні бразилець провів 33 поєдинка у стані Барселони, в яких забив 7 голів та віддав 9 гольових передач.
Автор: Роман Колодрубський