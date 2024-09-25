Легендарний 31-річний ексзахисник Реала оголосив про завершення кар'єри

Настає час, коли гравець не може виступати на хорошому рівні та має зробити складний вибір. Легендарний французький захисник вирішив завершити кар'єру футболіста.

Рафаель Варан, який донедавна виступав у італійському Комо, оголосив про завершення кар'єри. Таке рішення 31-річний француз прийняв у зв'язку з черговою травмою, про це повідомив футболіст на своїй сторінці у інстаграм.

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Здобутки Рафаеля Варана

Рафаель Варан розпочинав свою професійну кар'єру у маленькому, але амбітному Лансі у 2010 році. Скаути мадридського Реала помітили юний талант та вже через рік француз перебрався до "вершкових".

Під час виступів у "бланкос" Варан тричі ставав чемпіоном Іспанії, вигравав Кубок Короля, тричі завойовував Суперкубок країни та УЄФА. Окрім цього, француз 4 рази тріумфував у Лізі чемпіонів та Клубному чемпіонаті світу.

У 2021 році Варан отримав новий виклик у своїй кар'єрі та переїхав у Англію, де захищав кольори Манчестер Юнайтед. Під час гри у складі "червоних дияволів" французький захисник став володарем Кубку Англії та Кубку ліги.

У футболці збірної Франції Рафаель Варан тріумфував на чемпіонаті світу у 2018 році та ставав віцечемпіоном на мундіалі в Катарі у 2022 році. Також легендарний захисник вигравав Лігу націй сезону-2020/2021.

Останнім місце роботи Рафаеля Варана був італійський Комо, який наразі виступає в Серії А. Всього за свою кар'єру французький захисник 480 матчів та забив 21 гол.