Слідом за Ролан Гаррос: легенда тенісу Рафаель Надаль пропустить ще один турнір Grand Slam

Іспанець ніяк не може залікувати травму стегна. Через неї він провів лише три матчі у 2023 році і поки невідомо, коли повернеться.

Один із найкращих тенісистів світу Рафаель Надаль продовжує лікуватися від травми стегна. Іспанець потрапив у лазарет після Australian Open цього року і досі не повернувся на корт.

До теми Наступний сезон стане останнім у професійному турі: Надаль анонсував завершення кар'єри

Вже відомо, що "Король грунту" пропустить Ролан Гарос. Саме він є рекордсменом цього турніру Grand Slam, вигравши його аж 14 разів. Тепер же стало відомо, що відновлення Рафи ще затягується.

У ЗМІ потрапила інформація, що Надаль також пропустить ще один Grand Slam – Вімблдон у Великій Британії. Змагання на траві пройдуть з 3 по 16 липня.

Історія успіху Надаля

До цього іспанець двічі вигравав цей турнір – у 2008 та 2010 роках. Крім того, чотири рази Надаль був змушений пропустити Вімблдон. Минулого року Рафаель дійшов до півфіналу, але був вимушений знятись із матчу проти Ніка Кірьоса через травму.

Раніше Надаль заявив, що планує завершити кар'єру у 2024 році. Нагадаємо, що Рафа є найтитулованішим тенісистом на турнірах Grand Slam, на пару із Новаком Джоковичем.

Читайте також Бий, ґвалтуй, викрадай: як у тенісі продали свої принципи заради китайських грошей

У обох спортсменів по 22 титули. Крім цього, іспанець виграв ще 70 трофеїв, у тому числі Олімпійські ігри-2008. Сумарно за кар'єру Рафаель заробив 134,6 мільйона доларів призових, що є другим показником серед чоловіків в історії (після того ж таки Джоковича).