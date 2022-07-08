Надаль сенсаційно знявся з Вімблдону за крок до фіналу

Один із лідерів світового тенісу Рафаель Надаль припиняє боротьбу за трофей найстарішого тенісного турніру. Іспанець покидає Лондон без поразок.

Прикра травма, яка не дозволила продовжити боротьбу

36-річний іспанський тенісист не зміг вийти на корт заради півфіналу проти австралійця Ніка Кірьоса. У Рафаеля Надаля 7-міліметровий розрив м'яза живота.

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Спершу іспанець відмовлявся зніматись з британського турніру. Однак згодом зірковий тенісист зібрав пресконференцію, де оголосив про зняття з Вімблдону. Рафаель не вийде на корт 8 липня.

Проблеми з животом турбували Рафу ще у чвертьфіналі проти американця Тейлора Фріца. Під час поєдинку рідні іспанського тенісиста навіть вмовляли його достроково закінчити матч, але Надаль дограв до кінця та переміг у 5-сетовій зустрічі (6:3, 5:7, 6:3, 5:7, 6:7).

Після чого іспанець пройшов медогляд, який показав серйозне пошкодження. На жаль, у фіналі прихильники тенісу не побачать запального іспанця.

Рафаель дозволив Кірьосу без боротьби пробитись у фінал Вімблдону та перервав свою серію з п'яти перемог поспіль.

На своєму шляху на Вімблдоні іспанець здолав п'ятьох суперників – Франсіско Чурундоло, Річардаса Баранкіса, Лоренці Сонего, Ботіка Ван Де Зандсхулла та Тейлора Фріца.

. На Вімблдоні Надаль міг здобути свій п'ятий титул у 2022 році. Цього сезону іспанець здобув 30 перемог та зазнав лише 3-х поразок. Його бюджет поповнили понад 5,5 мільйона доларів.

В іншому півфіналі Новак Джокович спробує вчергове вийти у фінальний матч британського турніру. Суперником серба буде британець Кемерон Норрі. Зустріч відбудеться 8 липня.