Вперше за 18 років: Надаль пропустить два важливих турніри через травму та впаде в рейтингу ATP

Іспанський тенісист не поїде на два змагання в США, оскільки продовжує відновлення. Через це Рафаель втратить кілька позицій у рейтингу.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль продовжує відновлюватись від травми. Під час поєдинку другого кола проти Маккензі Макдональда він пошкодив стегно.

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Через це спортсмен вже пропустив крупні змагання у Досі та Дубаї. Тепер же стало відомо, що Надаль не зіграє і на турнірах ATP1000 в березні. Мова про Індіан Веллс та Маямі.

Взяв відпустку і розпочав реабілітацію, спортзал та фізіотерапію за вказівкою лікарів. Готуюсь повернутися у найкращих умовах. Мені сумно, що я не зможу зіграти ані в Індіан-Веллс, ані в Маямі. Я сумуватиму за своїми американськими вболівальниками, але сподіваюся побачити їх пізніше цього року під час літньої серії,

– заявив Рафаель на своїй сторінці в інстаграм.

Пропуск цих турнірів виллється Рафі у стрімке падіння в рейтингу АТР. Наразі він йде восьмим, але через зняття з двох турнірів "тисячників" у іспанця відніметься 600 балів. Через це він залишить топ-10, де знаходився аж з 2005 року.

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Нагадаємо, що Надаль на пару з Джоковичем є рекордсменом за кількістю перемог на турнірах Grand Slam. Іспанець вигравав "велику четвірку" 22 рази, а також здобув ще 70 інших трофеїв.