Радий, що виступав за Україну, – Марлос засмучений через завершення кар'єри у збірній

Півзахисник Шахтаря Марлос розповів про свій етап кар'єри у збірній України. Футболіст радіє, що йому вдалось пограти за "синьо-жовтих" та допомогти команді у розвитку.

"Грати за збірну України було великим рішенням"

33-річний український футболіст бразильського походження завершив кар'єру у збірній України. Марлос позитивно оцінює цей період у своїй футбольній кар'єрі.

Варте уваги Прощання буде складним, – Марлос заговорив про відхід з Шахтаря

Вінгер Шахтаря після Євро-2020 оголосив про відхід із національної команди. Причина – неготовність проводити таку велику кількість матчів.

У 2017 році Марлос змінив бразильське громадянство на українське.

Після операції Марлос втратив кондиції, тому вже не може брати участь у великій кількості поєдинків. Тепер футболіст концентрується лише на грі у футболці "гірників". Однак гравець засмучений, що йому довелось покинути збірну України.

Грати за збірну України було великим рішенням, яке я прийняв. Дуже радий, що виступав за Україну, що допомагав прогресувати партнерам і ріс сам. Я вірю, що це був позитивний етап в моїй кар'єрі, дуже засмучуюсь через те, що йду зі збірної України. Дуже сумно, що довелося так зробити,

– заявив Марлос.

Нещодавно в інтерв'ю вінгер натякнув на свій відхід із донецького Шахтаря. У футболіста завершується контракт із донеччанами. Марлос навіть заявив, що хоче продовжувати будувати свою історію у донецькому клубі. Можливо, після завершення угоди він залишиться вже як уболівальник.