Радий, що виступав за Україну, – Марлос засмучений через завершення кар'єри у збірній
Джерело:ФК Шахтар
Півзахисник Шахтаря Марлос розповів про свій етап кар'єри у збірній України. Футболіст радіє, що йому вдалось пограти за "синьо-жовтих" та допомогти команді у розвитку.
"Грати за збірну України було великим рішенням"
33-річний український футболіст бразильського походження завершив кар'єру у збірній України. Марлос позитивно оцінює цей період у своїй футбольній кар'єрі.
Варте уваги Прощання буде складним, – Марлос заговорив про відхід з Шахтаря
Вінгер Шахтаря після Євро-2020 оголосив про відхід із національної команди. Причина – неготовність проводити таку велику кількість матчів.У 2017 році Марлос змінив бразильське громадянство на українське.
Після операції Марлос втратив кондиції, тому вже не може брати участь у великій кількості поєдинків. Тепер футболіст концентрується лише на грі у футболці "гірників". Однак гравець засмучений, що йому довелось покинути збірну України.
Грати за збірну України було великим рішенням, яке я прийняв. Дуже радий, що виступав за Україну, що допомагав прогресувати партнерам і ріс сам. Я вірю, що це був позитивний етап в моїй кар'єрі, дуже засмучуюсь через те, що йду зі збірної України. Дуже сумно, що довелося так зробити,
– заявив Марлос.
Нещодавно в інтерв'ю вінгер натякнув на свій відхід із донецького Шахтаря. У футболіста завершується контракт із донеччанами. Марлос навіть заявив, що хоче продовжувати будувати свою історію у донецькому клубі. Можливо, після завершення угоди він залишиться вже як уболівальник.
- У новому сезоні-2021/2022 півзахисник відіграв за "гірників" 11 матчів, у яких відзначився одним голом та віддав один асист.
- Покращити свою статистику футболіст може вже 22 вересня. Шахтар спробує переграти Динамо у поєдинку за Суперкубок України.