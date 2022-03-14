Радий, що санкції стосуються людей, які фінансують режим Путіна, – Ребров про Абрамовича
Джерело:Mirror
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров підтримує Україну на інформаційному фронті. Український фахівець прокоментував санкції проти російського бізнесмена Романа Абрамовича.
"Сподіваюся, що все це скоро закінчиться"
Ребров розповів, що у Києві залишилися його батьки. Щодня вони змушені переховуватися у бомбосховищах.
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"Дуже переживаю за своїх батьків, які перебувають у Києві. У мого батька проблеми зі здоров’ям. Щодня їм, як і всім іншим, доводиться ходити в підземні бомбосховища. Я телефоную їм щодня, і ми разом молимося. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться", – розповів тренер.
Також наставник Аль-Айна прокоментував санкції проти росіянина Абрамовича.
Санкції проти Абрамовича? Я радий, що санкції стосуються людей, які фінансують режим Путіна. Якщо обмеження торкнулися Абрамовича, це не залишає сумнівів, що він був безпосередньо пов’язаний з Путіним. Тому я це підтримую,
– заявив Ребров.
"Отримую дуже велику кількість повідомлень з Англії. Девід Платт пише мені дуже часто, він дуже хвилюється. Багато гравців, з якими або проти яких я грав, запитують, чим можуть допомогти мені та Україні. Я вражений і вдячний", – додав наставник.
- Уряд Великобританії 10 березня ввів санкції проти Абрамовича та заблокував активи російського бізнесмена, зокрема футбольний клуб.
- Челсі заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі. Тапер клуб має великі фінансові проблеми.