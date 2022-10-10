Тренерка Радівілова показала, як діти на ЧУ з гімнастики ховалися у підвалі: щемливе відео

Окупанти завдали масового ракетного удару по території України 10 жовтня. Внаслідок російської агресії постраждали 14 областей країни.

У Києві розпочався чемпіонат України з гімнастики. 10 жовтня мав би відбутися фінальний день змагань, однак через російську агресію змагання довелося відкласти.

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Як українські спортсмени замість змагань ховалися в укритті

Ангеліна Радівілова, українська тренерка зі спортивної гімнастики, розповіла про чемпіонат України, який проходив під час ракетного обстрілу.

Ось так сьогодні проходили наші фінальні змагання чемпіонату України у підвалі. А як у вас росіяни? Ви теж ховаєте своїх спортсменів від ракет,

– написала тренерка.

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Внаслідок ударів ворога постраждала критична інфраструктура. Під прицілом окупантів 10 жовтня опинилися енергооб'єкти у різних куточках нашої держави, зокрема, постраждали 14 областей України.

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