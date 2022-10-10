Тренерка Радівілова показала, як діти на ЧУ з гімнастики ховалися у підвалі: щемливе відео

10 жовтня 2022 , 17:10
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Джерело:

інстаграм Ангеліни Радівілової

Окупанти завдали масового ракетного удару по території України 10 жовтня. Внаслідок російської агресії постраждали 14 областей країни.

У Києві розпочався чемпіонат України з гімнастики. 10 жовтня мав би відбутися фінальний день змагань, однак через російську агресію змагання довелося відкласти.

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Як українські спортсмени замість змагань ховалися в укритті

Ангеліна Радівілова, українська тренерка зі спортивної гімнастики, розповіла про чемпіонат України, який проходив під час ракетного обстрілу.

Ось так сьогодні проходили наші фінальні змагання чемпіонату України у підвалі. А як у вас росіяни? Ви теж ховаєте своїх спортсменів від ракет,
– написала тренерка.

Змагання ЧУ зі спортивної гімнастики так і не відбулися: відео

До речі. У квітні у чоловіка Ангеліни, гімнаста Ігоря Радивілова, у Маріуполі померли бабуся та дідусь.

Що відомо про масову ракетну атаку

  • Внаслідок ударів ворога постраждала критична інфраструктура. Під прицілом окупантів 10 жовтня опинилися енергооб'єкти у різних куточках нашої держави, зокрема, постраждали 14 областей України.
  • Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей
Автор: Дарина Жданович