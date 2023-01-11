Не може всидіти на місці: досвідчений форвард хоче повернутись у Барселону

11 січня 2023, 19:54
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Джерело:

AS

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг хоче назад повернутись у Барселону, оскільки не відчуває себе щасливим у Лондоні. Габонський футболіст покинув іспанський клуб тільки пів року тому.

Обамеянг уже контактував із головним тренером Барселони Хаві Ернандесом. Габонський футболіст зізнався, що сумує за іспанським колективом і знову хотів би захищати їхні кольори. Коуч "каталонців" погоджує повернення Обамеянга, але в особистій розмові попрохав гравця ще трішки зачекати.

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Дилема габонця

Обамеянг бажає покинути Челсі, оскільки ті підписали Жоау Фелікса. Габонський нападник відчуває себе зайвим у команді та нещасливим. Для переходу в Барселону гравцю також мають звільнити місце. Стан "синьо-гранатових" може покинути Мемфіс Депай. До того ж, Обамеянг змушений буде піти на зменшення заробітньої плати в Іспанії та зуміти домовитись про оренду до кінця сезону з Челсі.

Також в послугах Обамеянга зацікавлений мадридський Атлетико, який шукає заміну тому ж Феліксу, але габонець надає перевагу Барселоні.

Результати Обамеянга

  • Гравець провів за Барселону 24 матчі, в який зумів забити 13 голів. До іспанців Обамеянг приєднався, як вільний агент.
  • Провівши тільки рік у Каталонії, футболіст вирішив перебратись до Лондона. Челсі придбало гравця за 12 мільйонів євро. За цей час Обамеянг встиг провести за "аристократів" 16 поєдинків, забити два гола та віддати одну результативну передачу.

 

 

Автор: Роман Колодрубський