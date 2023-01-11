Не може всидіти на місці: досвідчений форвард хоче повернутись у Барселону
Джерело:AS
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг хоче назад повернутись у Барселону, оскільки не відчуває себе щасливим у Лондоні. Габонський футболіст покинув іспанський клуб тільки пів року тому.
Обамеянг уже контактував із головним тренером Барселони Хаві Ернандесом. Габонський футболіст зізнався, що сумує за іспанським колективом і знову хотів би захищати їхні кольори. Коуч "каталонців" погоджує повернення Обамеянга, але в особистій розмові попрохав гравця ще трішки зачекати.
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Дилема габонця
Обамеянг бажає покинути Челсі, оскільки ті підписали Жоау Фелікса. Габонський нападник відчуває себе зайвим у команді та нещасливим. Для переходу в Барселону гравцю також мають звільнити місце. Стан "синьо-гранатових" може покинути Мемфіс Депай. До того ж, Обамеянг змушений буде піти на зменшення заробітньої плати в Іспанії та зуміти домовитись про оренду до кінця сезону з Челсі.
Також в послугах Обамеянга зацікавлений мадридський Атлетико, який шукає заміну тому ж Феліксу, але габонець надає перевагу Барселоні.
Результати Обамеянга
- Гравець провів за Барселону 24 матчі, в який зумів забити 13 голів. До іспанців Обамеянг приєднався, як вільний агент.
- Провівши тільки рік у Каталонії, футболіст вирішив перебратись до Лондона. Челсі придбало гравця за 12 мільйонів євро. За цей час Обамеянг встиг провести за "аристократів" 16 поєдинків, забити два гола та віддати одну результативну передачу.