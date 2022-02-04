П'ята поразка поспіль: Прометей поступився Локомотиву у Лізі чемпіонів

Український Прометей зазнав чергової поразки у груповому раунді Ліги чемпіонів. Українки цього разу калінінградському Локомотиву.

Прометей – Локомотив 1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)

Дивіться також Росії пообіцяли подвійні преміальні за перемогу над Україною у півфіналі Євро-2022

На старті найкраще показав себе український клуб, але під кінець результат став 18:25 на користь Локомотиву.

У другому сеті наші волейболістки майже всю партію вели в рахунку, але в найбільш вирішальний момент міцніші нерви виявилися у суперниць Прометея – 25:27.

У третій партії українкам нарешті вдалося довести справу до перемоги 25:19.

На більше Прометея не вистачило. Далі він поступився у четвертому сеті з рахунком 21:25 і зазнау п'ятої поразки поспіль у Лізі чемпіонів.