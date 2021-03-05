П'ять воротарів, Бєсєдін та травмований Ярмоленко, – кого викликали до збірної України в березні

Джерело:УАФ
Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив розширений список футболістів, які будуть викликані на перший у 2021 році збір національної команди. До списку увійшли 33 футболісти.
Велика кількість гравців у списку пояснюється з огляду на ситуацію у світі та Європі з коронавірусом. А вже до початку збору національної команди список буде скориговано.
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Відзначимо, що у списку одразу п'ятеро воротарів. Також до переліку потрапив Андрій Ярмоленко, хоча вінгер англійського Вест Хема не грає через травму.
Повернувся до збірної України і Артем Бєсєдін, який відбув річну дискваліфікацію та вже виступає за Динамо.
Натомість у переліку немає найкращого гравця Динамо в лютому Віталія Буяльського. Саме він забив голи Брюгге в обох матчах Ліги Європи, які і вивели київський клуб в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що в березні на збірну України очікує одразу три поєдинки у відборі до ЧС-2022. 24 березня збірна України зіграє проти Франції в Сен-Дені. Після цього два матчі будуть домашніми для "синьо-жовтих" – 28 березня проти Фінляндії та 31 березня проти Казахстану. Обидва матчі відбудуться на "Арені Львів".