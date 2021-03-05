П'ять воротарів, Бєсєдін та травмований Ярмоленко, – кого викликали до збірної України в березні

Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив розширений список футболістів, які будуть викликані на перший у 2021 році збір національної команди. До списку увійшли 33 футболісти.

Велика кількість гравців у списку пояснюється з огляду на ситуацію у світі та Європі з коронавірусом. А вже до початку збору національної команди список буде скориговано.

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Відзначимо, що у списку одразу п'ятеро воротарів. Також до переліку потрапив Андрій Ярмоленко, хоча вінгер англійського Вест Хема не грає через травму.

Повернувся до збірної України і Артем Бєсєдін, який відбув річну дискваліфікацію та вже виступає за Динамо.

Натомість у переліку немає найкращого гравця Динамо в лютому Віталія Буяльського. Саме він забив голи Брюгге в обох матчах Ліги Європи, які і вивели київський клуб в 1/8 фіналу.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія). Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – Динамо), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – Динамо), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія). Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Нагадаємо, що в березні на збірну України очікує одразу три поєдинки у відборі до ЧС-2022. 24 березня збірна України зіграє проти Франції в Сен-Дені. Після цього два матчі будуть домашніми для "синьо-жовтих" – 28 березня проти Фінляндії та 31 березня проти Казахстану. Обидва матчі відбудуться на "Арені Львів".