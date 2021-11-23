Путін відвідає Олімпіаду-2022 попри заборону через дискваліфікацію: як це можливо

Президент Росії Володимир Путін отримав запрошення від влади Китаю на церемонію відкриття Олімпіади у Пекіні. Глава Китаю Сі Цзіньпін вже надіслав російському лідеру офіційне запрошення.

За повідомленнями представників міністерства закордонних справ Китаю, Путін погодився на запрошення генерального секретаря Сі Цзіньпіна. Та буде присутній на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022.

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Якщо зустріч глав держав відбудеться, вона буде першою в офлайн-форматі за два роки. Раніше Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися щороку. Остання така зустріч відбулася у 2019 році, коли вищий керівник КНР приїжджав до Росії. 2020-го зустріч мала пройти в Китаї, але через пандемію COVID-19 вона пройшла в онлайн-форматі.

Рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Росії передбачало заборону офіційним особам країни (у тому числі і президенту Росії) на відвідування міжнародних подій. Проте Путін все ж зможе відвідати церемонію відкриття Олімпіади-2022.

Чому президент Росії зможе відвідати Олімпіаду-2022?

У тексті рішення CAS вказано, що заборона на відвідування великих турнірів поширюється на весь уряд Росії: президента країни, прем'єр-міністра, міністрів та депутатів. Проте існують і винятки.

Одним із винятків, що уможливлюють відвідання президентом Росії Олімпіади-2022 є пункт із особистим запрошенням від президента або прем'єр-міністра країни, у якій проходитимуть змагання. У випадку із Путіним, його запросив генеральний секретар Китаю, тож юридично право на відвідання церемонії відкриття зимових Олімпійських Ігор він має.