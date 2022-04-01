Путін має померти, тут немає іншого варіанту, – Стаховський

Колишній тенісист Сергій Стаховський обороняє столицю від путінської орди. Спортсмен поділився думками про президента Росії.

Тенісист: Я не розумію, як це світ може терпіти

Стаховський розповів, чому Росія не дає спокою Україні вже скільки років. Він переконаний, що Путін не може змиритися з тим, що Україна рухається у напрямку Європи.

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"Путін все це робить в Україні, бо не може собі дозволити сильну, модерну Україну на кордоні. У нас тисяча кілометрів кордону з Росією. Якщо Україна буде навіть умовною Польщею за розвитком, то Росія ж, блін, розвалиться.

Тому що люди будуть переїжджати кордон, дивитися, що в нас, приїжджати до себе, дивитися на ту всю хе*ню, що в них. Як так? Ми ж тут Росія, а то ж типу якась там Україна, і в них краще? Ось в цьому найбільша проблема Путіна", – сказав тенісист.

Але Путін має померти. Тут немає іншого варіанту,

– наголосив Сергій.

Стаховський сподівається, що хтось все ж таки має план стосовно усунення Путіна.

"Питання в тому, що світ зараз вже має зрозуміти, що є Путін, який готовий шантажувати світ ядерною зброєю в позиції, коли він напав на Україну. Тобто не на нього напали, а він напав на Україну та ще й шантажує світ, що якщо хтось нам буде допомагати, то він почне ядерну війну. Це жах.

Щоб таке було у 21 столітті… я не розумію, як це світ може терпіти. Я впевнений, що вони вже мають якісь плани, як його, умовно, усунути або що, вони там зроблять. Тому що навіть якщо ми переможемо тут, все одно ця загроза залишиться для світу", – додав Сергій.