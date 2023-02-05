Мессі забив гол-цукерочку за ПСЖ: Мбаппе та Неймар ховаються у куточку – результативне відео

У суботу, 4 лютого, ПСЖ приймав Тулузу у рамках 22-го туру Ліги 1. Парижани завдяки голу Ліонеля Мессі здобули домашню перемогу.

Першими рахунок у матчі несподівано для усіх відкрили гості. На 20-й хвилині після голу ван ден Боомена Тулуза повела у рахунку 0:1, пише 24 канал.

​Цікаво дізнатись Мілан котиться у прірву у 2023 році: дербі з Інтером – шанс повернутися в зону Ліги чемпіонів

Наче поклав рукою

18 хвилин знадобилось парижанам, щоб зрівняти рахунок у матчі 1:1. Автором першого м'яча ПСЖ у ворота Тулузи став Хакімі.

Рівний рахунок тримався до перерви. На 58-й хвилині паризький клуб вперше у зустрічі повів у рахунок 2:1. Хорошу комбінацію ударом з-за меж штрафного закінчив Мессі. Ліонель наче рукою поклав м'яч у кут воріт гостей. Для гола Лео знадобився лише один дотик. Дуже красивий м'яч від аргентинця.

Для Мессі цей гол став 15-м у футболці ПСЖ у поточному сезоні. Також у його активі 14 асистів.

Цей гол від чемпіона світу-2022 став переможним для ПСЖ. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок на табло "Парк де Пренс" 2:1.

ПСЖ додав у свою скарбничку три бали. Парижани набрали за 22 тури вже 54 очки. Це на 8 пунктів більше, аніж в активі Марселя Руслана Маліновського, який йде другим.

Тулуза з 29 очками йде 12-ю.

Відео голу Ліонеля Мессі