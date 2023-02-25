Взаємовигідна угода: Ліверпуль, який планує перебудову, може продати свою зірку в ПСЖ

Англійський колектив наразі знаходиться у своїх не найкращих кондиціях. "Мерсисайдці" планують перебудувати склад поточної команди.

Мохамед Салах влітку може стати гравцем французького ПСЖ. Столичний клуб потребує заміни одному з лідерів команди, а "мерсисайдцям" натомість потрібні кошти для реалізації своїх планів.

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Підуть на жертви заради майбутнього

Парижани серйозно зацікавлені у підписанні єгипетського нападника. Раніше Салах вважався недоторканою персоною у складі Ліверпуля, проте час йде і ситуація змінюється. На фоні провального сезону від "мерсисайдців", які у чемпіонаті Англії йдуть на 8-му місці, керівництво клуба планує влаштувати перебудову команди. Звичайно, що без фінансів зробити це не вдасться.

Власники Ліверпуля ще ті скнари, тому зайвих коштів на трансфери виділяти не збираються. Залишається тільки один варіант – когось продавати. Завершувати співпрацю з молодими лідерами Ліверпуль не бажає, а за вікових гравців великою суми виручити не вийде. Та от Мохамед Салах потрапив у "золоту середину". Єгипетський футболіст оцінюється у 80 мільйонів євро, не зважаючи на те, що йому у червні виповниться 31 рік.

Потреба в єгипетському нападнику

ПСЖ влітку може втратити одного зі своїх провідних гравців. Ліонель Мессі відмовляється продовжувати контракт зі французьким столичним колективом. Аргентинець взагалі розглядає варіант з поверненням до своєї рідної Барселони. Також Неймар почувається некомфортно у стані ПСЖ. Бразильський футболіст літом може стати конкурентом Михайла Мудрика та опинитись у Челсі. При такому розкладі подій, Мохамед Салах точно стане в нагоді французам.

Мохамед Салах в поточному сезоні