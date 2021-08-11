У ПСЖ розповіли, чи покине Мбаппе команду після приходу Мессі
Джерело:RMC Sport
Французький ПСЖ влітку 2021 року зібрав, мабуть, найзірковіший склад футболістів в історії. На вістрі атаки парижан гратимуть Неймар, Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі.
"Ми знаємо про майбутнє Мбаппе все"
У ПСЖ впевнені, що зможуть втримати відразу трьох найкращих гравців атаки. Зокрема, французи збережуть Кіліана Мбаппе.
До речі Хочу почати новий етап кар'єри, – Мессі вперше прокоментував перехід у ПСЖ
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі відповів на запитання про майбутнє Мбаппе під час пресконференції, присвяченій переходу Мессі.
Мбаппе – гравець ПСЖ. Ми знаємо про його майбутнє все. Він сказав, що хоче грати за конкурентоспроможну команду. Більш конкурентоспроможної команди не створити. У нього немає причин йти. Він може тільки залишитися,
– сказав президент ПСЖ.
Ким ПСЖ підсилився влітку
Французький клуб провів одну з найкращих трансферних кампаній. У статусі вільних агентів у ПСЖ перейшли:
- воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма;
- захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос;
- півзахисник збірної Нідерландів Джорджіньо Вейналдум;
- нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Також ПСЖ придбав в Інтера за 60 мільйонів євро захисника Ашрафа Хакімі.