У ПСЖ розповіли, чи покине Мбаппе команду після приходу Мессі

11 серпня 2021 , 14:02
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Джерело:

RMC Sport

Французький ПСЖ влітку 2021 року зібрав, мабуть, найзірковіший склад футболістів в історії. На вістрі атаки парижан гратимуть Неймар, Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі.

"Ми знаємо про майбутнє Мбаппе все"

У ПСЖ впевнені, що зможуть втримати відразу трьох найкращих гравців атаки. Зокрема, французи збережуть Кіліана Мбаппе.

До речі Хочу почати новий етап кар'єри, – Мессі вперше прокоментував перехід у ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі відповів на запитання про майбутнє Мбаппе під час пресконференції, присвяченій переходу Мессі.

Мбаппе – гравець ПСЖ. Ми знаємо про його майбутнє все. Він сказав, що хоче грати за конкурентоспроможну команду. Більш конкурентоспроможної команди не створити. У нього немає причин йти. Він може тільки залишитися,
– сказав президент ПСЖ.

Ким ПСЖ підсилився влітку

Французький клуб провів одну з найкращих трансферних кампаній. У статусі вільних агентів у ПСЖ перейшли:

  • воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма;
  • захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос;
  • півзахисник збірної Нідерландів Джорджіньо Вейналдум;
  • нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Також ПСЖ придбав в Інтера за 60 мільйонів євро захисника Ашрафа Хакімі.

Автор: Михайло Гема