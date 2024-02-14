Черговий гол Мбаппе: ПСЖ не мав проблем із Реал Сосьєдадом в Лізі чемпіонів – відеоогляд

Реал Сосьєдад не зміг вчинити гідний опір ПСЖ, який дотиснув іспанців у другому таймі. Доля путівки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів виглядає майже вирішеною.

ПСЖ – Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Мбаппе, 58, Барколя, 71.

Плей-оф Ліги чемпіонів 2023-2024 набирає обертів. В середу один з фаворитів турніру ПСЖ відіграв свій матч 1/8 фіналу, прийнявши Реал Сосьєдад, пише 24 канал.

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Команда Луїса Енріке не змогла виграти групу, пропустивши вперед дортмундську Боруссію. Втім жереб виявився вдалим для парижан, адже Сосьєдад був явно найлегшим варіантом серед переможців квартетів.

Господарі впевнено контролювали гру, не даючи іспанцям завдавати гострих ударів по воротах Доннарумми. Після перерви ПСЖ збільшив оберти, що дозволило команді продавити захист Сосьєдада.

Відкрив рахунок Кіліан Мбаппе, який зіграв на добиванні після неточного удару Маркіньоса головою. А ближче до кінця гри добив суперника Барколя. Ексгравцю Ліона вдався крутий дриблінг від бокової бровки до воротарського майданчика.

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Француз сам вирішив долю епізоду, проштрихнувши м'яч крізь Реміро. ПСЖ мав шанси доводити рахунок до розгромного, але зрештою задовольнився перевагою у два м'ячі. Матч-відповідь у Сан-Себастьяні пройде 5 березня.