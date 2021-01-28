ПСЖ планує продати Мбаппе влітку 2021 року, якщо він не підпише новий контракт

Французький ПСЖ може втратити свою головну зірку – нападника Кіліана Мбаппе. Гравець поки не підписав нового контракту з клубом. Відтак його можуть продати.

Джерело: Marca

Контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ діє до літа 2022 року. У французькому клубі хочуть продовжити угоду з футболістом, але сам нападник поки не підписав її.

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Вже в січні 2022 року Мбаппе може підписати попередню угоду з новим клубом і покинути ПСЖ безкоштовно.

Відтак в ПСЖ роздують над тим, щоб продати Мбаппе влітку 2021 року, якщо гравець таки не підпише нову угоду.

Відзначимо, що ПСЖ запропонувало форварду покращені умови контракту, у тому числі зарплату розміром 36 мільйонів євро на рік. Стільки ж в паризькому клубі отримує Неймар. У той же час мадридський Реал, який прагне отримати Мбаппе, готовий платити йому лише 21 мільйон євро.

Окрім Реала, Мбаппе хоче підписати і англійський Ліверпуль.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ з Монако за 145 мільйонів євро. Зараз гравець оцінюється у 180 мільйонів євро.