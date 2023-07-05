Зірковий коуч уже на підході: ПСЖ звільнив наставника, який пробув у клубі всього один сезон

Крістоф Гальтьє уже відбув свій короткий термін на чолі парижан. На його місце повинен прийти маститий тренер.

ПСЖ офіційно звільнив Крістофа Гальтьє. Французький наставник провів вкрай не найкращий сезон на тренерському містку столичного колективу.

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Короткочасний тренер

Парижани віришили не давати час на адаптацію своєму новоспеченому тренеру, а зробили висновки уже за підсумками одного сезону. Столичний клуб очікувано достроково розірвав угоду з Крістофом Гальтьє, який з такою командою як ПСЖ не зміг добитися найвищих висот. Французького фахівця запросили на місток парижан перед початок минулого сезону (Гальтьє покинув Ніццу), запропонувавши йому контракт на два роки, проте у колективі він протягнув всього половину домовленого.

ПСЖ під керівництвом Гальтьє вилетів у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Баварії (3:0 за підсумками двох матчів), у Кубку Франції парижани поступилися Марселю (тоді перемогу "олімпійцям" з рахунком 2:1 приніс саме Руслан Маліновський). Крістоф із підопічними зміг підняти над головою Суперкубок країни та перемогти в Лізі 1, та от такі досягнення для ПСЖ із їхньою гегемонією не є чимось неймовірним. До того ж перебування Гальтьє в клубі супроводжувалось низкою різного роду скандалів, як з Мессі, так і щодо капітанських питань.

Варто зазначити, що ПСЖ уже практично оформило трансфер нового наставника. Ним, скоріше за все, стане Луїс Енріке, якого найактивніше сватають на пост головного тренера парижан. Ба більше, уже 5-го липня прес-конференція, на якій можуть оголосити про призначення іспанця.

Подяка за співпрацю Крістофу Гальтьє / інстаграм ПСЖ