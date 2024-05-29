Грошей не буде: Реал відмовив ПСЖ щодо бонусів за Мбаппе

ПСЖ не отримає бонусів за трансфер Кіліана Мбаппе. Реал відмовився виплачувати паражанам гроші.

На початку травня Кіліан Мбаппе повідомив, що покине ПСЖ наприкінці сезону-2023/2024. Очікується, що француз перейде в Реал на правах вільного агента.

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ПСЖ не заробить на відході Мбаппе

Керівництво ПСЖ звернулося до "вершкових" з проханням виплатити належні бонуси за Мбаппе, однак мадридський клуб відмовився. Президент Реала відповів, що Кіліан вільний агент і ніякі бонуси за нього не передбачені.

З цієї причини ПСЖ не виплатив Мбаппе зарплату за квітень, а також премію за лютий. Загальна сума становить близько 80 мільйонів євро.

За інформацією Get football news France французький футболіст прагне отримати невиплачені гроші, однак ПСЖ прагне офіційно зафіксувати відмову від бонусу. Сторони спілкуються лише через юристів.

Нагадаємо, що Мбаппе та його родина звернулися до керівництва мадридського клубу з проханням також підписати і його брата Етана.

Кіліан Мбаппе провів 306 матчів у футболці ПСЖ, забивши 255 голів. За цей час він став найкращим бомбардиром в історії паризької команди.

Разом із ПСЖ Кіліан 6 разів ставав чемпіоном Франції, а також підкорив по три Кубки та Суперкубки країни та двічі вигравав Кубок ліги.