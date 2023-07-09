Опублікована частина листа парижан: ПСЖ давить на моральні цінності Мбаппе щодо його трансферу

Трансферна сага Кіліана Мбаппе тільки набирає обертів. Столичний колектив всіма силами намагається зберегти свого форварда в команді.

Кіліан Мбаппе відмовляється продовжувати співпрацю з французьким грандом. Такий розвиток подій дуже сильно дратує ПСЖ.

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Уже складно тримати себе в руках

Французький нападник прийняв остаточне рішення покинути столицю Франції та розпочати новий шлях із новим клубом та новими людьми поруч. ПСЖ ж у свою чергу намагається всіма силами зберегти форварда у команді бодай ще на рік, проте Кіліан тільки відмовляє парижанам, що викликає у керівництва ПСЖ лише гнів. Французький гранд направив лист нападнику, в якому озвучив свої вимоги. Французький гранд спробував надавити на совість Кіліана, вказавши йому на моральні цінності.

Виходом із ситуації може бути лише продаж чи продовження угоди до 30 червня 2025 року, що було чітко встановлено між нами. Саме так усі великі гравці покидали свої команди: залишивши міцну спадщину та фінансово допомагаючи клубу, який допомагав вам із підліткового віку та підтримував вашу родину,

– йдеться у листі ПСЖ до Мбаппе.

Нагадаємо, що зірковий нападник, контракт якого з парижанами завершується влітку 2024-го року, вирішив, що його історія у столиці Франції уже завершена. Окрім Реала, у боротьбу за Мбаппе включився англійський Ліверпуль, який готовий запропонувати 200 мільйонів євро за іменитого форварда. Проте справа може дійти і до того, що Мбаппе просто-напросто залишитись ПСЖ з дулею з маком та покине клуб безкоштовно.