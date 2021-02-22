Монако несподівано завдав поразки ПСЖ: відео

У неділю, 21 лютого, ПСЖ на власному полі приймав Монако у рамках 26 туру Ліги 1. Господарі несподівано зазнали поразки після переконливої перемоги над Барселоною у Лізі чемпіонів.

ПСЖ – Монако 0:2

Голи: Діоп, 6, Маріпан, 51

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Гості активніше розпочали поєдинок. М'яч після передачі з флангу полетів прямо на голову Агілару, але той не став пробивати у ворота, а скерував м'яч на Діопа. Півзахисник Монако впритул головою розстріляв володіння ПСЖ – 0:1. Швидкий гол вже на 6-й хвилині матчу вдався гостям.

Курзава виконав небезпечний штрафний, завдавши удару із середньої відстані. Але м'яч просвистів у кількох сантиметрах над поперечиною.

Після кутового загроза була вже біля воріт господарів. Однак удар гравця Монако головою був занадто легким для голкіпера. Відповідь від ПСЖ. Гує наважився на дальній удар – м'яч пролетів повз стійку. На перерву команді пішли за мінімальної переваги Монако.

Шоста поразка ПСЖ

Маріпан першим дістався до м'яча в штрафному майданчику після невдалої гри оборонців суперника та переграв голкіпера ударом у кут воріт – 0:2. Суддя вирішив переглянути взяття воріт за допомогою ВАР. Після відеоповтору арбітр зустрічі вказав на центр поля та зарахував гол

Кін високо вистрибнув назустріч навісній передачі та головою пробив прямо у центр воріт, де перебував голкіпер. Адресатом прострільної передачі на межі воротарського майданчика став Фолланд. Він виграв боротьбу за м'яч, але головою спрямував його повз стійку.

Рафінья впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, футболісти стали апелювати до судді, щоб той призначив пенальті. Після перегляду сумнівного епізоду арбітр не став змінювати свого рішення та дозволив продовжити гру.

Кін підхопив коротку передачу в глибині штрафного майданчика, але надто довго готувався до удару, дозволивши захиснику його заблокувати. Як не старались футболісти, але змінити цифри на табло більше не змогли – 0:2 перемога Монако.

Після поразки ПСЖ із 54 очками йде третій, Монако розташовується відразу за спиною "парижан" – 52 пункти. Для ПСЖ це фіаско стало вже шостим у сезоні.

ПСЖ – Монако відеоогляд