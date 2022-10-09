Не пошкодує грошей: ПСЖ знайшов в Україні заміну для Мессі та Неймара

Французький гранд готовий витратити солідні кошти на вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Саме у ньому бачать заміну для місцевих зірок атаки.

Літнє трансферне вікно запам'яталось попитом на українських футболістів. Кілька наших гравців змінили клуби, а декотрими багато хто цікавився.

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Втім найвідоміші зірки УПЛ залишились в своїх клубах. Не змінив команду і талант Шахтаря Михайло Мудрик. До вінгера проявляли інтерес Баєр та Арсенал, а тепер список бажаючих ще збільшився.

Новим претендентом на Михайла називається французький ПСЖ. Як повідомляють місцеві ЗМІ, за прогресом Мудрика ретельно спостерігав спортивний директор клубу Луїс Кампос.

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Він вважає, що українець суттєво посилить напад ПСЖ, а в майбутньому може стати заміною Неймару або Ліонелю Мессі. Наприклад, майбутнє аргентинця в Парижі поки під сумнівом, адже його контракт чинний до літа 2023 року.

Не має відлякувати ПСЖ і ціна на футболіста, адже парижани мають чималі кошти на підсилення команди. Раніше повідомлялось, що Шахтар готовий продавати Мудрика не менш ніж за 50 мільйонів євро.

Мудрик – лідер Шахтаря Цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря п'яти матчах за "гірників" він забив 3 голи та віддав два асисти. А за системою гол+пас в Лізі чемпіонів у нього солідні (2+2). Цікаво знати Перехід Мудрика в Евертон зірвався через 100-мільйонний трансфер МЮ Сам Шахтар також непогано почав сезон. В УПЛ донеччани взяли 10 очок у чотирьох іграх і займають друге місце. А в ЛЧ команда Ігора Йовічевича розгромила на виїзді Лейпциг (4:1) та зіграла внічию із Селтіком (1:1), після чого поступилась в гостях Реалу (1:2).