ПСЖ, Челсі та Інтер цікавляться Маліновським

Футболіст збірної України Руслан Маліновський влітку 2021 року може змінити клубну прописку. Гравець Аталанти привернув увагу європейських грандів.

Маліновський підкорює Європу

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що Руслан Маліновський перебуває у списку інтересів трьох клубів.

Варте уваги Вартість Маліновського на трансферному ринку різко зросла, – італійські ЗМІ

Називається інтерес з боку міланського Інтера, французького ПСЖ та лондонського Челсі.

Про інтерес Інтера до Маліновського раніше вже повідомлялося.

У сезоні-2020/2021 Маліновський забив 8 голів і віддав 11 гольових пасів у 40 матчах за Аталанту.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює українського футболіста у 21 мільйон євро. Контракт 28-річного Маліновського з Аталантою чинний до літа 2023 року.