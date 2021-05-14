ПСЖ, Челсі та Інтер цікавляться Маліновським

Футболіст збірної України Руслан Маліновський влітку 2021 року може змінити клубну прописку. Гравець Аталанти привернув увагу європейських грандів.
Маліновський підкорює Європу
Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що Руслан Маліновський перебуває у списку інтересів трьох клубів.
Варте уваги Вартість Маліновського на трансферному ринку різко зросла, – італійські ЗМІ
Називається інтерес з боку міланського Інтера, французького ПСЖ та лондонського Челсі.
Про інтерес Інтера до Маліновського раніше вже повідомлялося.
У сезоні-2020/2021 Маліновський забив 8 голів і віддав 11 гольових пасів у 40 матчах за Аталанту.
Статистичний портал Transfermarkt оцінює українського футболіста у 21 мільйон євро. Контракт 28-річного Маліновського з Аталантою чинний до літа 2023 року.
- Маліновський був названий найкращим гравцем Аталанти у квітні. Футболіст збірної України двічі поспіль отримав нагороду.