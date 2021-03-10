ПСЖ – Барселона: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 10 березня, ПСЖ прийме Барселону у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути цей матч можна буде і в Україні.

З усіх пар учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, саме ця гра привертає чи не найбільшу увагу. Хоча після рахунку першого матчу, в якому Барселона зазнала розгромної поразки 1:4, мало хто очікує, що "блаугранас" вдасться пройти у чвертьфінал. Але у 2017 році вони вже створили чудо у матчі з ПСЖ. Тому варто глянути, чи 10 березня 2021 року вони це не повторять знову.

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В Україні трансляція матчів Ліги чемпіонів доступна як по телебаченню, так і онлайн. Транслюватиме матч телеканал "Футбол 2". Трансляція розпочнеться о 21:55, а сама гра – о 22:00. перед цим на каналі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості у прямому ефірі перед матчем будуть робити свої прогнози та ділитися очікуваннями. Вони ж після гри проаналізують те, що відбулося на полі.

Дивитися онлайн матч ПСЖ – Барселона можна на: