Аж 9 голів: Роналду, Мессі та Мбаппе влаштували гольову перестрілку в матчі ПСЖ та зірок

В Ер-Ріяді відбувся матч між зірками команд Саудівської Аравії та французьким ПСЖ. Головним же стало протистояння в цьому матчі Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

ПСЖ погодився провести товариський матч, де його суперниками стала збірна гравців двох клубів – Аль-Хіляль та Аль-Наср. Новачком останнього клубу і став Кріштіану Роналду.

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Матч видався як багатим на події, так і голи. Глядачі на трибунах побачили аж 9 голів.

Першими відзначилися номінальні гості. І гол забив Мессі з паса Неймара вже на третій хвилині. Та Кріштіану Роналду ще в першому таймі оформив дубль. Перший гол він забив з пенальті. А другий – після помилки суперників.

Між двома голами Роналду ПСЖ встиг залишитися в меншості через вилучення Берната, Маркіньос забити гол (асистував Мбаппе), а Неймар не забити пенальті.

У другому таймі за сім хвилин було забито три голи. Спочатку ПСЖ знову в цьому матчі вийшов вперед (гол Рамоса після пасу Мбаппе). Чжанг Х'юн Су зрівняв рахунок. А після цього Мбаппе сам відзначився.

Після 62-ї хвилини ПСЖ замінив одразу вісім гравців, випустивши резервний склад. І Екітіке забив гол. Та вже у компенсований арбітром час Таліска скоротив відставання у рахунку. У підсумку ПСЖ переміг з рахунком 5:4.

Відеоогляд матчу