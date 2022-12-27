Циганков знову потрапив під приціл ПСВ після рекордного трансферу лідера

Нідерландський клуб знову звернув свою увагу на лідера Динамо Віктора Циганкова. Також у шорт-листі ПСВ є Єспер Карлссон із АЗ.

26 грудня ПСВ оголосило про перехід свого лідера 23-річного лівого вінгера Коді Гакпо в англійський Ліверпуль. Футболіст вирушить в Англію для проходження медогляду, а "мерсисайдцям" цей трансфер обійдеться у рекордні для ПСВ 50 мільйонів.

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Потенційна заміна Гакпо

Нідерландський клуб вже взявся шукати заміну Гакпо. Якраз серед потенційних трансферів є придбання Віктора Циганкова із київського Динамо.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ вже була інформація про інтерес ПСВ до лідера "біло-синіх". Але все було лише на рівні чуток. Цікаво, чи це чергові байки нідерландської преси, чи цього разу вже дійсно серйозна зацікавленість від нідерландців.

За даними Transfermarkt , вартість Циганкова оцінена у 22 мільйони євро. А от невідомо, скільки Динамо захоче виручити за правого вінгера. У Віктора є чинний контракт із киянами, який розрахований до кінця червня 2023 року.

У сезоні-2022/2023 Циганков провів 23 матчі у біло-синій футболці, відзначившись 9 голами та 6 асистами.

Щодо Єспера Карлссона, то ціна на його трансфер дещо нижча – 16 мільйонів євро. Лівий вінгер має угоду з АЗ до 30 червня 2026 року. Навряд АЗ віддасть Карлссона прямому конкуренту за медалі нідерландської першості.

ПСВ випереджає АЗ лише на один бал після 14 турів. Вже колишній клуб Гакпо йде третім, а АЗ – четвертим.