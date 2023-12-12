Психологічні проблеми після COVID-19: титулована біатлоністка про причини завершення кар'єри

Дворазова олімпійська чемпіонка та десятиразова чемпіонка світу Тіріль Екгофф розповіла про причини завершення карʼєри. Вона зізналася, що мала проблеми зі здоров'ям.

Норвезька біатлоністка розповіла, що після того, як вона захворіла на коронавірус, у неї з'явилися різні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, вона мала психологічні проблеми.

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Екгофф: У мене були проблеми зі сном

"Олімпійський сезон був вдалим, але ми все ще перебували під усіма цими обмеженнями, пов’язаними з пандемією коронавірусу.

Це було дуже незвично, і, перш за все, коли захворіла наприкінці сезону на коронавірус, мені було соромно.

У мене були проблеми зі сном, фізичною формою і, що ще гірше, психічні проблеми. Я все планувала: підготовку до наступних Олімпійських ігор і навіть сезони до цього, але все зірвалося. Коли ти багато не спиш, ти стаєш напівбожевільним і не знаходишся у формі", – розповіла норвежка.

Що відомо про кар'єру Екгофф