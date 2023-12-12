Психологічні проблеми після COVID-19: титулована біатлоністка про причини завершення кар'єри
Джерело:TV2
Дворазова олімпійська чемпіонка та десятиразова чемпіонка світу Тіріль Екгофф розповіла про причини завершення карʼєри. Вона зізналася, що мала проблеми зі здоров'ям.
Норвезька біатлоністка розповіла, що після того, як вона захворіла на коронавірус, у неї з'явилися різні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, вона мала психологічні проблеми.
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Екгофф: У мене були проблеми зі сном
"Олімпійський сезон був вдалим, але ми все ще перебували під усіма цими обмеженнями, пов’язаними з пандемією коронавірусу.
Це було дуже незвично, і, перш за все, коли захворіла наприкінці сезону на коронавірус, мені було соромно.
У мене були проблеми зі сном, фізичною формою і, що ще гірше, психічні проблеми. Я все планувала: підготовку до наступних Олімпійських ігор і навіть сезони до цього, але все зірвалося. Коли ти багато не спиш, ти стаєш напівбожевільним і не знаходишся у формі", – розповіла норвежка.
Що відомо про кар'єру Екгофф
- У сезоні-2022/2023 Екгофф не провела жодної гонки. А пропуск чемпіонату світу, який триває в німецькому Обергофі, став для неї першим за 11 років.
- Перед стартом сезону-2022/2023 Союз біатлоністів Норвегії повідомив, що Тіріл Екгофф вибула зі спорту на невизначений термін. Причиною цього стали важкі наслідки коронавірусної хвороби. Через них норвежка пропустила частину підготовки до сезону.
- У березні вона оголосила про закінчення кар'єри.