Провідний футболіст Баварії офіційно перейшов у Боруссію Дортмунд

Оборонець Баварії Ніклас Зюле визначився з новим клубом після того, як відмовився продовжувати контракт з мюнхенцями. Футболіст перейшов до Боруссії Дортмунд – принципового суперника Баварії.

Баварія втратила Зюле

Нещодавно у Баварії офіційно повідомили, що не змогли домовитися про новий контракт із Зюле. Він буцімто відмовився від зарплати в 10 мільйонів євро на рік.

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7-го лютого дортмундська Боруссія оголосила про перехід Зюле. Футболіст уклав з "джмелями" контракт на 4 роки.

26-річний футболіст збірної Німеччини приєднається до своєї нової команди влітку 2022 року на правах вільного агента.

Досягнення Зюле

Зюле став футболістом Баварії влітку 2017 року, перейшовши за 20 мільйонів євро з Хоффенхайма.

У Мюнхені він виграв Лігу чемпіонів, 4 рази Бундеслігу, двічі Кубок Німеччини та 4 рази – Суперкубок Німеччини.

Також у його активі перемога на клубному чемпіонаті світу та в Суперкубку УЄФА.

. У Зюле 30-го червня 2022 року закінчується контракт з Баварією. Через це гравець покине Баварію фактично безкоштовно. Його вартість, за даними Transfermarkt, складає 35 мільйонів євро. Боруссії доведеться заплатити платіж солідарності та, ймовірно, агентські.