Провідні футболісти збірної Боснії та Герцеговини не планують їхати на матч до росії

Керівництво федерації футболу Боснії та Герцеговини погодилося на товариський матч проти збірної росії в санкт-петербурзі. Таке рішення викликало чималий шквал критики в місцевих вболівальників.

Збірна росії була відсторонена від міжнародних матчів. Але виявилося, що в УЄФА не проти, щоб країна проводила товариські матчі. Відтак у вересні росіяни зіграють проти Киргизії, а в листопаді – проти Ірану та Боснії та Герцеговини. При цьому європейська збірна погодилася провести цей матч в санкт-петербурзі.

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Таке рішення викликало критику як зі сторони вболівальників, так і футболістів команди.

"Я чув про рішення Асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, запитали, що я думаю про гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Це не дуже вдала ідея.У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. В Асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", – заявив півзахисник Міралем П'янич.

За даними видання N1, яке поспілкувалося з деякими гравцями збірної Боснії та Герцеговини, футболісти планують відмовитися від запрошення до команди на матч проти росії.