Ф'юрі знову дає задню: чи відбудеться у грудні бій проти Усика за абсолютного чемпіона

Усі фанати боксу чекають на бій між "Жадібним пузом" та Олександром Усиком. Стали відомі нові деталі перемовин щодо мегафайту.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкому дивізіоні між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі збиралися організувати у грудні цього року в Саудівській Аравії у рамках турніру, де переможець мав би зустрітися проти сильнішого у парі Джошуа – Вайлдер. Проте з цією подією знову виникають проблеми.

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Ф'юрі знову замало грошей?

За інформацією оглядача видання talkSPORT Саймона Джордана, британець не буде битися у Саудівській Аравії, як це планувалося.

Мені повідомили, що Тайсон Ф'юрі однозначно не буде битися в Саудівській Аравії в грудні. До цього поєдинку ще далеко. Я був першим, хто почав говорити про супертурнір за участю чотирьох бійців, але пропозиції так і не надійшли. Їх можна було зробити, однак цього не сталося. Переговори тривають, але відносно надійні джерела повідомили, що в грудні нічого не буде,

– заявив Джордан.

. Раніше повідомлялося, що саудівські шейхи зроблять пропозицію Ф'юрі , яка буде ультимативною, але точно не образить примхливого британця.

При цьому він повідомив, що бій між Вайлдером та Джошуа має набагато більше шансів відбутися, навіть, якщо це станеться не в рамках турніру. То ж, топова подія серед боксерів у важкій вазі все ще можлива, залишається дізнатися наскільки гучною вона буде.