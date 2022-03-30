Спростовуємо черговий фейк від окупантів

Шаманов повідомив, що затримано громадян України Сергія Величка на прізвисько "Чилі" та Костянтина Немичева – обидва з фанатського угруповання харківського футбольного клубу Металіст. Про це написали російські ЗМІ.

До речі Рівно 8 років тому фанати Металіста виконали легендарний хіт "Путін – ху*ло": яскраве відео

Вони знущались над нашими військовослужбовцями, вони недовго раділи, через три доби наш спецназ цих покидьків захопив. Сьогодні вони валяються в ногах, просять про помилування,

– заявив Шаманов.



Черговий фейк рашистів / Скриншот

Та самі ж військові спростували заяви пропагандистів та записали відеозвернення.

Відеозвернення до фантазерів

Сергій Величко та Костянтин Немічев наразі захищають країну у складі ТрО "Азов", обидва є учасниками ультрас руху харківського Металіста.

До речі. Славнозвісний хіт про президента Росії "Путін – ху*ло" вперше виконали 8 років тому, 30 березня 2014 року, у Харкові. Пісню вигадали та виконали найвідданіші фанати харківського Металіста.