Спростовуємо черговий фейк від окупантів
Шаманов повідомив, що затримано громадян України Сергія Величка на прізвисько "Чилі" та Костянтина Немичева – обидва з фанатського угруповання харківського футбольного клубу Металіст. Про це написали російські ЗМІ.
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Вони знущались над нашими військовослужбовцями, вони недовго раділи, через три доби наш спецназ цих покидьків захопив. Сьогодні вони валяються в ногах, просять про помилування,
– заявив Шаманов.
Черговий фейк рашистів / Скриншот
Та самі ж військові спростували заяви пропагандистів та записали відеозвернення.
Відеозвернення до фантазерів
Сергій Величко та Костянтин Немічев наразі захищають країну у складі ТрО "Азов", обидва є учасниками ультрас руху харківського Металіста.