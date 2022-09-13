Важко буде навіть проти АЕКу: екстренер Динамо назвав причини провального старту

Йожеф Сабо порівняв перші матчі сезону у виконанні Динамо та Шахтаря. Експерт вважає, що кияни виявились виснаженими після кваліфікації Ліги чемпіонів.

Старт Динамо в сезоні 2022-2023 можна назвати невдалим. Кияни не пройшли кваліфікацію Ліги чемпіонів, без шансі вилетівши від Бенфіки.

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Крім того, "біло-сині" стартували з двох поразок поспіль в УПЛ і навіть знаходились на останньому місці. Про причини невдач Динамо в порівнянні зі стартом Шахтаря висловився колишній наставник команди Йожеф Сабо.

"Гірникам" не довелося проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів, на відміну від Динамо. Йовічевич спокійно готував команду до чемпіонату України та еврокубків. До того ж, в Шахтар влито свіжу кров, прийшов цілий ряд хороших футболістів – Тейлор, Михайличенко, Зубков, Швед, Петряк. Допоможе "гірникам" невдовзі і Тотовицький.

Звідси, і результат матчу з Лейпцигом і хороша перспектива в поєдинку із Селтіком. Що стосується Динамо, то воно наразі виснажене як фізично, так і психологічно. Грають одні й ті ж самі. У киян спостерігається відчутний спад і коли вони з нього вийдуть, невідомо. До того ж, травми переслідують "біло-синіх". Важко буде навіть проти кіпрського АЕКу,

– вважає Сабо.

Як стартував Шахтар

Нагадаємо, що Шахтар почав УПЛ з осічки у грі з Металістом 1925, але пізніше здобув три перемоги поспіль. Мінімально були обіграні Кривбас та Рух, а у грі з Чорноморцем "гірники" вирвали перемогу на 6-ій компенсованій хвилині.

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При цьому "гірники" сенсаційно почали шлях в Лізі чемпіонів, розгромивши на виїзді Лейпциг (4:1). Динамо ж в Лізі Європи не змогло взяти очки у матчі з Фенербахче, пропустивши у компенсований час (1:2).