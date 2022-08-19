Проценко виборов "бронзу" на Мультиспортивному чемпіонаті Європи

У збірної України з легкої атлетики вже є одна нагорода у скарбничці на Мультиспортивному чемпіонаті Європи. Її здобув Андрій Проценко.

Перша нагорода у легкій атлетиці

Двом українським атлетам вдалося пробитися до фіналу зі стрибків у висоту. Андрій Проценко та Олег Дорощук подолали ключову висоту 2.21 метри, пише 24 канал.

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Фінал у чоловічих стрибках у висоту розпочався з висоти 2.18 метрів. Обидва українські атлети подолали цю планку з першої спроби. Однак відразу п'ять спортсменів припинили боротьбу за медалі.

Дорощук та Проценко подолали висоту 2.23 метри. Андрієві це вдалося лише з останньої спроби, а ось Олегові – з першої, завдяки чому він йшов серед лідерів.

Проценко зміг подолати висоту у 2.27 метра, він йшов третім: Тобіас Потьє та Джанмарко Тамбері продовжили брати планки з першого ж стрибка.

Взяти висоту 2.30 метрів зміг лише Джанмарко Тамбері. Андрій Проценко переніс висоту і згодом її не подолав, а Тобіас Потьє планку не взяв. Натомість Дорощук посів четверту сходинку.

Чоловічий фінал стрибків у висоту

1. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.30 метри

2. Тобіас Потьє (Німеччина) – 2.27 метри

3. Андрій Проценко (Україна) – 2.27 метри

4. Олег Дорощук (Україна) – 2.23 метри