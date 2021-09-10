Проценко поступився олімпійському чемпіону та виграв "срібло" у фіналі Діамантової ліги

Андрій Проценко з чудовим результатом завершив для себе сезон Діамантової ліги. Український легкоатлет став другим у стрибках у висоту.

Ще один п'єдестал від українця у Швейцарії

Досвідчений 33-річний спортсмен був єдиним серед українських легкоатлетів у цій дисципліні. Андрію Проценку вдалось показати клас у Цюриху (Швейцарія) та підійнятись на п'єдестал у фіналі.

Варте уваги Українка Рижикова виборола "бронзу" у фіналі Діамантової ліги

Українець підкорив планку на висоті 2.30 – найкращий результат сезону для легкоатлета з України. Щоправда, цю висоту він взяв лише в останній третій спробі.

На цьому Проценко не зупинився та спробував взяти 2.32. Однак два стрибки були неуспішні. Тому свою останню третю спробу Андрій переніс та підійняв планку на два сантиметри – 2.34. Але не цього вечора фортуна була на стороні українця. Він збив планку та завершив виступ у Швейцарії з результатом 2.30.

Український стрибун поступився лише олімпійському чемпіону у Токіо Джанмарко Тамбері. Італієць впевнено виступав у секторі, підкорив з другої спроби 2.34 та забрав діамант турніру.

Трійку призерів замкнув Ілля Іванюк, який виступає під нейтральним прапором. Його результат однаковий з українцем – 2.30. Але за кількість спроб Андрій випередив суперника.

Результати стрибків у висоту

1. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.34

2. Андрій Проценко (Україна) – 2.30

3. Ілля Іванюк (атлет з нейтральним статусом) – 2.30